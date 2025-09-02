Christiane Jolissaint : « Le plus dur sera de confirmer » pour Jérôme Kym et Leandro Riedi

Christiane Jolissaint : « Le plus dur sera de confirmer » pour Jérôme Kym et Leandro Riedi

La vice-présidente de Swiss Tennis revient sur les exploits de Jérôme Kym et Leandro Riedi qui ont gagné ces derniers jours leurs premiers matches en Grand Chelem.

Leandro Riedi (à gauche) et Jérôme Kym (à droite) ont connu une quinzaine remarquable à New York. Les amateurs suisses de tennis attendent à présent une confirmation ! (Photo : Keystone/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich et Keystone/AP Photo/Frank Franklin II) Leandro Riedi (à gauche) et Jérôme Kym (à droite) ont connu une quinzaine remarquable à New York. Les amateurs suisses de tennis attendent à présent une confirmation ! (Photo : Keystone/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich et Keystone/AP Photo/Frank Franklin II)

La Suisse du tennis a découvert ou redécouvert deux grands talents. Jérôme Kym et Leandro Riedi ont atteint ces derniers jours respectivement les 16es et les 8es de finale de l’US Open. À 22 ans, Jérôme Kym s’est qualifié à New York pour la première fois de sa carrière pour le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem. À 23 ans, Leandro Riedi a quant à lui gagné son premier match en Grand Chelem pour sa deuxième participation, quelques semaines après avoir disputé Wimbledon. Les deux joueurs feront des bonds conséquents au classement ATP. L’Argovien Jérôme Kym pointe aujourd’hui au 175e rang, alors le Thurgovien Leandro Riedi n’est que 435e.


Positif pour le tennis suisse en attendant la confirmation

La vice-présidente de Swiss Tennis Christiane Jolissaint a assisté « avec beaucoup de plaisir » aux exploits des deux Helvètes, des exploits « qui sont très bons pour le tennis suisse », selon l’ancienne professionnelle. Pour cette dernière, les victoires de Kym et Riedi à New York ne sont pas le fruit du hasard. En effet, ces deux joueurs ont brillé dans les différentes catégories juniors et sont source de beaucoup d’espoir. « Ce sont tous les deux de grands travailleurs », souligne Christiane Jolissaint. Jérôme Kym a notamment connu par le passé de gros problèmes au genou qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant de longs mois et qui l’ont même incité à réfléchir à la suite à donner à sa carrière. L’Argovien s’est accroché à son rêve, a multiplié les entraînements et les matches ces derniers mois pour revenir à un gros niveau. Quant à Riedi, il est aussi un joueur au caractère bien trempé et tenace, selon Christiane Jolissaint. L’été passé, il a pointé au 117e rang du classement ATP avant de souffrir lui-aussi du genou en début d’année, ce qui explique en grande partie sa dégringolade dans la hiérarchie.

Après leur rêve new-yorkais, les deux joueurs de tennis seront attendus au tournant et la confirmation est souvent ce qu’il y a de plus difficile en tennis, relève la vice-présidente de Swiss Tennis. Selon elle, les planètes étaient alignées pour que les résultats prometteurs des deux Suisses soient possibles à New York. À présent, il faudra maintenir un niveau d’exigence élevé et savoir gérer mentalement des attentes qui seront grandissantes. Jérôme Kym aura déjà l'occasion de prouver ses bonnes dispositions lors de la rencontre de Coupe Davis contre l'Inde dans une dizaine de jours à Bienne, où il sera le fer de lance de la Suisse. La présence de Leandro Riedi est encore en suspens. /mle

Christiane Jolissaint revient sur les performances de Jérôme Kym et Leandro Riedi à l'US Open

