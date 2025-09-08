Thomas Gunzinger fait son entrée au classement ATP

Le jeune joueur de tennis de Delémont a franchi une étape symbolique ce lundi. Il figure désormais ...
Le jeune joueur de tennis de Delémont a franchi une étape symbolique ce lundi. Il figure désormais au classement ATP.

Thomas Gunzinger pose sur les installations de Swiss Tennis, à Bienne. Depuis ce lundi, il figure au classement ATP ! Thomas Gunzinger pose sur les installations de Swiss Tennis, à Bienne. Depuis ce lundi, il figure au classement ATP !

A 17 ans, Thomas Gunzinger franchit un cap dans sa jeune carrière. Le joueur de tennis jurassien est présent dans le classement ATP publié ce lundi matin. Cette nouveauté est essentiellement symbolique, le jeune Jurassien ne pointant qu’au 1904e rang. Reste qu'elle représente une vraie étape.

Dernièrement, le Delémontain établi dans les appartements de Swiss Tennis à Bienne avait perdu sèchement contre Rémy Bertola, Tessinois qui pointe aujourd’hui au 299e rang mondial dans une rencontre sur le circuit ATP. Parmi les autres Helvètes, la progression de Leandro Riedi est à souligner, lui qui a gagné 268 rangs pour s’établir à la 167e place de la hiérarchie publiée ce lundi. Il doit ce bond à son excellent parcours à l’US Open. Très en vue aussi à New York, Jérôme Kym a grapillé 20 rangs pour figurer ce lundi à la 155e place mondiale. Tout en haut du classement ATP, il y a aussi du changement. Grâce à sa victoire à l’US Open dimanche soir, Carlos Alcaraz reprend les commandes devant le finaliste malheureux Jannik Sinner. /mle


