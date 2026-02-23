Un titre européen pour Jonas Waelti

Jonas Waelti décroche un titre de champion d’Europe. Le joueur de tennis prévôtois et l’équipe de Suisse des moins de 14 ans ont gagné les championnats d’Europe d’hiver par équipe. La compétition s’est déroulée la semaine dernière à Niederzier en Allemagne. Le trio helvétique, composé du Jurassien et de ses coéquipiers Richard Mitchell et Alexander Bisserov, a remporté ses deux duels de la phase finale face à la Grande-Bretagne (3-0) et à l’Italie (2-1). Il s’est ensuite imposé 3-0 face à la France samedi en finale pour décrocher ce titre. Jonas Waelti a remporté les quatre matches qu’il a disputé dans ce tournoi. Le joueur du TC Moutier a notamment assuré la victoire de la Suisse en remportant le deuxième point de la finale 6-3 / 6-0 face à son adversaire français. /fwo