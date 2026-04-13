ATP 500 Barcelone: Wawrinka s'incline d'entrée face à Norrie

Stan Wawrinka (ATP 107) s'est incliné 6-4 6-7 5/7 6-4 face à Cameron Norrie (ATP 24) pour son ...
ATP 500 Barcelone: Wawrinka s'incline d'entrée face à Norrie

ATP 500 Barcelone: Wawrinka s'incline d'entrée face à Norrie

Photo: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Stan Wawrinka (ATP 107) s'est incliné 6-4 6-7 5/7 6-4 face à Cameron Norrie (ATP 24) pour son entrée en lice au tournoi de Barcelone lundi. Il s'agit du 4e revers de rang du Vaudois sur terre battue.

Le gaucher britannique a enlevé la première manche après avoir pris le service de Wawrinka à quatre jeux partout. Après s'être adjugé le 2e set au tie-break, le triple vainqueur de Grand Chelem a eu deux balles de break à 3-3 dans la manche décisive. Mais le quadragénaire a fini par s'incliner au terme de 2h36 de lutte face à l'ex-no 8 mondial, en perdant son service pour la 4e fois de la partie alors qu'il était mené 5-4.

C'est la première défaite du Vaudois face à Norrie, qu'il avait battu lors de leurs deux premiers face-à-face. Il a ainsi concédé sa 3e élimination d'affilée au premier tour, après celles au Challenger de Naples et au Masters 1000 de Monte-Carlo, malgré un début d'année prometteur qui lui a permis de réintégrer le top 100.

Il avait reçu une invitation pour le tournoi de Barcelone, où il a atteint à deux reprises le dernier carré (2006 et 2008). Le Britannique, tête de série no 7 en Catalogne, affrontera au tour suivant l'espoir américain de 22 ans Ethan Quinn (ATP 50), qui est venu à bout de son compatriote Reilly Opelka (ATP 68) 7-5 7-6 9/7.

/ATS
 

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