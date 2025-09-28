ATP 500 de Pékin: Sinner atteint les demies sans difficulté

Jannick Sinner, numéro 2 mondial, s'est qualifié lundi pour les demi-finales du tournoi ATP ...
Photo: KEYSTONE/EPA/WU HAO

Jannick Sinner, numéro 2 mondial, s'est qualifié lundi pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Pékin. Il a battu sèchement le Hongrois Fabian Marozsan (57e mondial) 6-1 7-5 en 1h20.

L'Italien de 24 ans affrontera pour une place en finale l'Australien Alex De Minaur (8e) qui a bénéficié de l'abandon précoce de son adversaire tchèque Jakub Mensik (19e) mené 4-1 dans le premier set. 'Globalement, je suis très content de mon match aujourd'hui', a commenté Sinner.

Après le gain facile de la première manche, Sinner a rencontré une plus grande résistance dans la seconde. Au point de perdre sa mise en jeu et de permettre à Marozsan de servir pour le gain du set à 5-4.

Mais Sinner a alors passé la vitesse supérieure: il a remporté 12 des 13 points suivants pour aligner trois jeux (dont deux sur service adverse) et remporter la partie sur sa première balle de match.

/ATS
 

