Alcaraz affrontera Medvedev pour le titre à Indian Wells

Le champion en titre Carlos Alcaraz a infligé à Jannik Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie, sa première défaite de l'année. Il défiera Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 d'Indian Wells.

La victoire d'Alcaraz (1-6 6-3 6-2) a mis fin à la série de 19 succès de Sinner, et assure à Alcaraz de rester no 2 au classement mondial la semaine prochaine. Le duel de dimanche face au Russe Medvedev, no 4 mondial, proposera la même affiche que lors de la finale du tournoi californien disputée l'année dernière. Medvedev a également dû batailler pour s'imposer 1-6 7-6 (7/3) 6-2 contre l'Américain Tommy Paul (17e).

La demi-finale entre Alcaraz et Sinner a été interrompue pendant trois heures à cause de la pluie, à 2-1 dans le premier set, mais l'attente en valait la peine, car les deux jeunes stars ont assuré le spectacle. Sinner a rapidement pris l'initiative à la reprise, utilisant sa profondeur de frappe et sa précision pour gagner quatre jeux consécutifs et empocher le premier set.

Il a sauvé la seule balle de break à laquelle il a été confronté, et a distancé son adversaire 5-1, se jetant sur une balle courte pour un passing gagnant croisé sur la balle de break.

Alcaraz a réagi dans le deuxième set en changeant de style, en reculant pour se donner plus de temps sur les retours et ainsi revenir progressivement dans le match.

Quelques coups droits imprécis de Sinner ont permis à Alcaraz de dominer le troisième jeu de la dernière manche et il a obtenu le break grâce à une volée de revers haute pour mettre fin à un autre échange difficile.

Sinner semblait soudain impuissant à stopper Alcaraz, qui s'adjugeait cinq jeux consécutifs et finissait par remporter la partie grâce à un coup droit victorieux sur sa troisième balle de match.

C'est la deuxième année consécutive qu'Alcaraz stoppe Sinner en demi-finale d'Indian Wells.

