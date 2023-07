Alcaraz défiera Djokovic en finale

Wimbledon aura droit à sa finale de rêve dimanche dès 15h (heure suisse) dans le simple messieurs.

Carlos Alcaraz (no 1) défiera Novak Djokovic (no 2), qui rêve d'écrire une nouvelle page de sa légende, dans un choc dont le vainqueur occupera la 1re place du classement ATP lundi.

L'Espagnol de 20 ans a surclassé Daniil Medvedev (no 3) 6-3 6-3 6-3 en demi-finale. Il vise un deuxième titre majeur après son sacre lors du dernier US Open. Novak Djokovic, qui a dominé Jannik Sinner (no 8) 6-3 6-4 7-6 (7/4) vendredi, est lui en quête d'un 8e sacre à Wimbledon et d'un 24e en Grand Chelem.

La pression sera certainement plus grande pour Novak Djokovic. Celui-ci a l'occasion d'une part de rejoindre Roger Federer, recordman masculin du nombre de titres en simple à Wimbledon, et d'autre part d'égaler le record absolu de trophées majeurs en simple, propriété de la controversée Margaret Court.

Le Serbe de 36 ans, qui n'a perdu qu'une seule finale à Londres (en 2013 face à Andy Murray), fera toutefois figure de favori. Invaincu depuis 27 matches en Grand Chelem et depuis 34 parties à Wimbledon, il avait donné la leçon à un Carlos Alcaraz tétanisé par l'enjeu en demi-finale du dernier Roland-Garros (6-3 5-7 6-1 6-1).

Alcaraz apprend vite

Novak Djokovic jouera sa 35e finale majeure - un autre record - alors qu'il s'agira seulement de la deuxième pour son rival espagnol. Mais Carlos Alcaraz apprend très vite. Devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire après son triomphe à Flushing Meadows, il a très rapidement trouvé ses marques sur herbe.

Le protégé de l'ex-no 1 mondial Juan Carlos Ferrero a ainsi triomphé sur le gazon du Queen's le 25 juin dernier, alors qu'il disputait simplement le troisième tournoi de sa carrière professionnelle sur cette surface. Ses deux premières expériences avaient eu pour cadre Wimbledon, en 2021 (2e tour) et en 2022 (8e de finale).

En pleine confiance depuis son arrivée en Angleterre cet été, Carlos Alcaraz est qui plus est monté en puissance depuis le début de la quinzaine. Agressif comme jamais, l'Espagnol a ainsi livré un véritable récital vendredi face à un Daniil Medvedev totalement impuissant jusqu'à 3-0 dans la troisième manche.

Eviter toute baisse de régime

Carlos Alcaraz aura besoin de toute sa force de frappe pour faire douter un Novak Djokovic en mission. La variété de ses coups pourrait aussi constituer un atout non négligeable face au Serbe, notamment sa capacité à distiller les amorties et à venir conclure les échanges au filet.

Mais sera-t-il plus solide mentalement qu'à Roland-Garros? Il ne pourra en tout cas pas se permettre une baisse de régime telle que celle qu'il a connue vendredi, même s'il a trouvé les ressources pour plier l'affaire en trois sets après avoir perdu deux fois de suite son service dans la troisième manche.

