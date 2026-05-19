Alcaraz également forfait pour Wimbledon

On ne verra pas non plus Carlos Alcaraz évoluer sur gazon cet été. Après Roland-Garros, le ...
Alcaraz également forfait pour Wimbledon

Alcaraz également forfait pour Wimbledon

Photo: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard

On ne verra pas non plus Carlos Alcaraz évoluer sur gazon cet été. Après Roland-Garros, le no 2 mondial déclare également forfait pour Wimbledon, a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux.

'Ma convalescence est sur le bon chemin et je me sens beaucoup mieux, mais malheureusement je ne suis pas prêt à jouer et je dois renoncer à l'étape sur gazon au Queen's et à Wimbledon', a écrit sur ses réseaux sociaux l'Espagnol de 22 ans, qui souffre d'une blessure au poignet droit.

Carlos Alcaraz s'était incliné l'an dernier en finale de Wimbledon contre l'Italien Jannik Sinner. Sa dernière apparition sur le circuit remonte à la mi-avril à Barcelone, où il avait déclaré forfait avant son 2e tour. Il avait auparavant été battu par Sinner en finale à Monte-Carlo.

/ATS
 

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