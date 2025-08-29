Alcaraz en huitièmes après une nouvelle victoire en trois sets

Carlos Alcaraz (ATP 2) a enchaîné vendredi une troisième victoire en trois sets d'affilée pour rallier les huitièmes de finale de l'US Open. L'Espagnol affrontera un Français.

Sur le Central, le quintuple vainqueur de Grand Chelem s'est imposé 6-2 6-4 6-0 contre l'Italien Luciano Darderi (34e), qu'il affrontait pour la première fois.

Alcaraz a connu quelques frayeurs dans le deuxième set, d'abord quand son adversaire a remonté son break de retard pour recoller à 4-4 puis quand il s'est fait mal à la jambe droite en frappant un coup droit dans le jeu suivant.

L'Espagnol a alors demandé un temps mort médical et s'est fait masser la cuisse et le genou droits avant de revenir sur le court en courant et de breaker Darderi pour empocher la deuxième manche.

Le Murcien de 22 ans se mesurera en huitièmes de finale au vainqueur du duel 100% français entre Benjamin Bonzi (51e) et Arthur Rinderknech (82e).

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic (7e) succédera à Alcaraz sur le court Arthur-Ashe en début de soirée pour son troisième tour contre le Britannique Cameron Norrie (35e).

Le no 1 mondial Jannik Sinner ne jouera lui que samedi son troisième tour, contre le Canadien Denis Shapovalov (27e).

