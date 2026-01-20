Alcaraz et Sabalenka passent sans forcer au 3e tour

Les nos 1 mondiaux ont connu un 2e tour tranquille mercredi à l'Open d'Australie. Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont tous deux hissés en 16es de finale sans perdre le moindre set.

Carlos Alcaraz s'est imposé 7-6 (7/4) 6-3 6-2 en 2h45 devant l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 102), qui a offert une superbe réplique grâce notamment à la qualité de sa relance. L'Espagnol a d'ailleurs concédé le premier break du match face au finaliste de l'Open de Gstaad 2017 pour se retrouver mené 3-1 au premier set.

En quête à Melbourne de l'unique trophée majeur manquant à son palmarès, Carlos Alcaraz s'est également retrouvé mené 4/3 dans le jeu décisif après avoir concédé un mini-break. Mais il a renversé la vapeur en gagnant les quatre derniers points du tie-break avant de prendre nettement l'ascendant. L'Ibère affrontera Corentin Moutet (ATP 37) ou Michael Zheng (ATP 174) au 3e tour.

Double lauréate à Melbourne et finaliste malheureuse l'an dernier, Aryna Sabalenka s'était montrée bien plus expéditive dans le premier match disputé dans la Rod Laver Arena mercredi. La Bélarusse a écrasé la qualifiée chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 702) 6-3 6-1 en 72 minutes. Sa prochaine adversaire sera l'Autrichienne d'origine russe Anastasia Potapova (WTA 55).

/ATS