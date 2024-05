Alcaraz plus solide que Korda et en huitièmes de finale

Le no 3 mondial Carlos Alcaraz, candidat au trophée malgré une saison sur terre battue perturbée, a maîtrisé l'Américain Sebastian Korda (28e) 6-4 7-6 (7/5) 6-3 pour se qualifier pour les 8es.

Sous le toit du court Central, pluie oblige, Alcaraz, bras droit toujours enserré dans un manchon protecteur, s'est imposé en un peu plus de deux heures et demie. Pour une place en quarts de finale, le double lauréat en Grand Chelem et ex-no 1 mondial affrontera soit l'Américain Ben Shelton, soit le Canadien Félix Auger-Aliassime, qui termineront samedi leur face-à-face entamé vendredi.

Entre deux joueurs entreprenants, les deux premiers sets ont été disputés. Mais si Korda a comblé à chaque fois un break de retard (2-0 à 2-2 dans le premier, 3-1 à 3-3 dans le deuxième), il a globalement été pénalisé par ses trop nombreuses fautes directes et a permis à Alcaraz de faire la différence dans le 'money time'. A 4 partout dans la première manche, au jeu décisif dans la deuxième.

Dans le troisième set, le protégé de Juan Carlos Ferrero a de nouveau creusé l'écart tôt. Définitivement cette fois.

Absent à cause de son avant-bras douloureux à Monte-Carlo et Barcelone, puis à Rome après une élimination en quarts de finale à Madrid, Alcaraz est arrivé à Paris avec seulement trois victoires obtenues au fil de la tournée européenne sur ocre.

Il vient de doubler ce total en à peine une semaine passée sur la terre battue parisienne.

