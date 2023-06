Alcaraz rejoint Djokovic en demi-finale

Roland-Garros aura droit à sa demi-finale de rêve dans le simple messieurs.

Carlos Alcaraz (no 1) défiera en effet Novak Djokovic (no 3) vendredi pour une place en finale, après avoir dominé Stefanos Tsitsipas (no 5) 6-2 6-1 7-6 (7/5) mardi en quart de finale.

L'Espagnol de 20 ans, qui était devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire en s'adjugeant l'US Open 2022, a livré le match parfait jusqu'à 6-2 6-1 5-2. Il a souffert au moment de conclure, manquant cinq balles de match à la relance dont deux à 5-2 15/40. Mais il a maîtrisé son sujet dans un tie-break qui avait tout d'un piège.

Carlos Alcaraz partira avec les faveurs du pronostic face à Novak Djokovic, qui n'a pas remporté le moindre titre depuis son doublé réalisé en Australie en janvier (Adelaide 1 et Open d'Australie). L'Espagnol affiche une bien plus grande confiance après avoir déjà cueilli trois titres sur terre battue cette année.

Un seul duel, épique

Le protégé de Juan Carlos Ferrero a décroché mardi sa 25e victoire en 27 parties jouées sur cette surface en 2023, et sa 12e de suite en Grand Chelem. Il a en outre remporté son unique face-à-face avec Novak Djokovic, une épique demi-finale de l'édition 2022 du Masters 1000 de Madrid qui avait duré 3h36'.

Les deux meilleurs joueurs des douze derniers mois ont joué depuis au chat et à la souris. Novak Djokovic n'avait ainsi pas pu disputer l'US Open 2022 en raison de son statut de non-vacciné contre le Covid, avant de conquérir son 23e trophée majeur à l'issue d'un Open d'Australie auquel Carlos Alcaraz avait dû renoncer sur blessure.

/ATS