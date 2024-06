Alcaraz rejoint Tsitsipas en quarts de finale, comme en 2023

Carlos Alcaraz (ATP 3) a rejoint le no 9 mondial Stefanos Tsitsipas en quarts de finale de Roland-Garros dimanche. Un remake de l'an dernier.

En huitièmes de finale dimanche après-midi, Alcaraz a dominé le Canadien Félix Auger-Aliassime (21e) 6-3 6-3 6-1 en 2h20 sur le court Central découvert, pour une des rares fois depuis le début de la quinzaine parisienne, dans des conditions très fraîches et ventées.

Plus créatif et plus solide que son adversaire québécois, le jeune Espagnol, bras droit toujours enserré dans un manchon protecteur, a fait la différence pour mener 5-3 dans le premier set.

Massé visiblement dans le bas du dos au cours de la deuxième manche, Auger-Aliassime s'est effondré dans la troisième, pénalisé par quinze fautes directes pour seulement trois coups gagnants.

Absent à cause de son avant-bras douloureux à Monte-Carlo et à Barcelone, puis à Rome après une élimination en quarts à Madrid, Alcaraz est arrivé à Paris avec seulement trois victoires obtenues au fil de la tournée européenne sur ocre.

Il vient d'en gagner quatre en une semaine passée sur la terre battue parisienne et n'a laissé échapper qu'un set jusque-là, au 2e tour face au qualifié néerlandais Jesper de Jong. Il y a un an en quarts de finale, 'Carlitos' avait surclassé Tsitsipas 6-2 6-1 7-6 (7/5).

