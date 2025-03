Alexander Zverev chute dès son entrée en lice

Tête de série no 1 du tableau, Alexander Zverev a été sorti dès son entrée en lice au Masters 1000 d'Indian Wells.

Le no 2 mondial s'est incliné 4-6 7-6 (7/5) 7-5 en 3h07' face au Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 43) vendredi au 2e tour.

En l'absence du no 1 mondial Jannik Sinner, suspendu trois mois par l'antidopage, Alexander Zverev avait pu imaginer rattraper l'Italien au classement. Mais depuis sa finale perdue à l'Open d'Australie fin janvier, l'Allemand a enchaîné les mauvais résultats en Amérique du Sud puis vendredi.

'J'y ai pensé au début (à la place de no 1) mais désormais c'est moins le cas parce que je joue trop mal', a souligné Zverev. 'Je vais devoir retrouver mon jeu avant de penser à cela, pour devenir no 1 mondial il faut gagner des tournois. Je travaille beaucoup à l'entraînement, mais je ne trouve pas l'étincelle', a ajouté celui qui restera no 2 à l'issue du tournoi.

C'est la première fois depuis 2017 et Andy Murray que la tête de série no 1 du tournoi masculin est éliminée dès son premier match dans le désert californien. Tallon Griekspoor, lui, n'avait jamais réussi à battre un joueur du top 5 mondial en 18 tentatives, et avait été dominé par Zverev à six reprises jusqu'ici (une seule victoire), dont quatre l'an passé.

Un autre membre du top 5 masculin est par ailleurs passé à la trappe vendredi. Triple vainqueur du Geneva Open, Casper Ruud (ATP 5) a été terrassé par l'Américain Marcos Giron (ATP 48) 7-6 (7/4) 3-6 6-2. Le Norvégien avait atteint les quarts de finale l'an passé à Indian Wells.

/ATS