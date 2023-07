Belinda Bencic battue par la no 1 mondiale malgré 2 balles de match

Belinda Bencic (no 14) a été à un point de signer sur le Centre Court de Wimbledon l'un des plus beaux exploits de sa carrière. Elle a vraiment eu la no 1 mondiale Iga Swiatek dans sa ligne de mire.

La Championne olympique s'est inclinée 6-7 (4/7) 7-6 (7/2) 6-3 après 3h02' de jeu devant la Polonaise après s'être procurée deux balles de match à 6-5 15-40 au deuxième set. Iga Swiatek les écartait sur deux winners pour sortir la tête de l'eau. Revenue à deuce, elle devait gagner neuf des onze derniers points de cette deuxième manche pour fermer la porte à son adversaire.

Deux doubles fautes fatales

Belinda Bencic a encore bénéficié e la première occasion dans la troisième manche, une balle de break à 1-1 30-40 sur laquelle elle fut un brin timorée. Au jeu suivant, elle commettait deux doubles fautes pour laisser Iga Swiatek prendre enfin le score. Titrée déjà à quatre reprises en Grand Chelem à seulement 22 ans, Iga Swiatek disputera ce mardi son premier quart de finale à Wimbledon. Il l'opposera à la formidable Elina Svitolina (WTA 76), victorieuse 11/9 au super tie-break du troisième set de Victoria Azarenka (no 19).

Un huitième de finale perdu en Grand Chelem face à la no 1 mondiale après avoir laissé filer deux balles de match peut vous laisser à terre pendant de longues semaines. Mais malgré ce scénario si cruel, Belinda Bencic ne peut pas nourrir une montagne de regrets. Elle n'a rien pu faire sur les deux balles de match jouées à la perfection par une Iga Swiatek qui a prouvé à cet instant qu'elle n'était pas une no 1 mondiale par défaut. Elle sait aussi qu'elle a réalisé le hold-up parfait au premier set. Elle a, en effet, écarté 6 balles de break sur 6, dont deux balles de set à 5-4 15-40, sans s'en procurer une seule pour le remporter après avoir pourtant gagné moins de points que son adversaire (39 contre 43).

Sa meilleure surface

Venue à Wimbledon sans grandes illusions en raison d'une préparation tronquée par une blessure à l'épaule, Belina Bencic avait assuré n'avoir 'rien à perdre' lors de ce huitième de finale. Même si Iga Swiatek n'a pas encore tout à fait le pied jardinier, cette rencontre dominicale a confirmé que le gazon était bien la meilleure surface de Belinda Bencic. Avec son oeil, son sens de l'anticipation et sa faculté de faire le pas en avant pour prendre l'échange à son compte, elle a offert une réplique magnifique. Il lui manque encore peut-être un zeste de puissance au service pour gagner un jour à Church Road. Dimanche, les 4 aces qu'elle a armés ne peuvent pas contre-balancer ses 11 doubles fautes.

Avant le prochain grand rendez-vous de l'US Open à New York où elle avait été demi-finaliste en 2019, Belinda Bencic s'autorisera un retour sur la terre battue. Elle sera, en effet, la tête d'affiche du Ladies Open de Lausanne qui débutera le 24 juillet. Elle aura l'ambition de faire - beaucoup - mieux que l'an dernier où son parcours s'était arrêté en quart de finale contre, il est vrai, la future gagnante du tournoi Petra Martic.

/ATS