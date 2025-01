Belinda Bencic face à Jelena Ostapenko

Belinda Bencic (WTA 421) n'aura, sur le papier, pas la tâche facile au 1er tour de l'Open d'Australie. La St-Galloise affrontera la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 17).

Ce 1er tour a évidemment tout du piège. Championne de Roland-Garros en 2017, demi-finaliste à Wimbledon en 2018, Jelena Ostapenko demeure capable du meilleur comme du pire avec son tennis basé sur une attaque à outrance.

La Lettone, âgée comme Bencic de 27 ans, a ainsi atteint les quarts de finale à Wimbledon l'été dernier. Mais depuis, elle n'a gagné que sept des neuf matches qu'elle a disputés, une blessure aux abdominaux l'ayant contrainte à mettre fin à sa saison à la mi-septembre.

Belinda Bencic, qui monte quant à elle en puissance depuis son retour de maternité à la fin octobre, a affronté à deux reprises Jelena Ostapenko. La championne olympique 2021 avait été battue lors de leur premier face-à-face, en 2018 à Indian Wells, mais elle a gagné le plus récent en 2020 à... l'Open d'Australie.

Stan Wawrinka (ATP 158) a, lui, hérité d'un Italien comme adversaire au 1er tour. Le Vaudois de bientôt 40 ans en découdra avec Lorenzo Sonego (ATP 54), qu'il avait battu 6-3 6-4 en demi-finale à Umag en 2023 pour leur seul duel en date. En cas de victoire, le champion 2014 pourrait défier Andrey Rublev (no 9) au 2e tour.

Troisième Helvète admis directement dans le tableau principal, Dominic Stricker (ATP 298) peut avoir le sourire après ce tirage au sort. Le gaucher bernois de 22 ans affrontera l'Australien James Duckworth (32 ans), qui bénéficiera certes du soutien du public mais n'a rien d'un foudre de guerre.

Sinner-Jarry au 1er tour

A noter que les tenants du titre et nos 1 mondiaux devront serrer leur garde d'entrée. Jannik Sinner se frottera au 1er tour au solide Chilien Nicolas Jarry, vainqueur du Geneva Open 2023 et encore 16e du classement ATP en mai dernier, et Aryna Sabalenka se mesurera à Sloane Stephens, ex-no 3 mondial et lauréate de l'US Open 2017.

