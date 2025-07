Belinda Bencic: un match magnifique pour un immense exploit

Extraordinaire Belinda Bencic (WTA 35) ! La Saint-Galloise jouera ce jeudi une demi-finale de Wimbledon, l’année où personne ne l’attendait à pareille fête.

Sur le Central devant la Reine Camilla, Belinda Bencic a battu 7-6 (7/3) 7-6 (7/2) Mirra Andreeva (WTA 7) au terme d’une rencontre de très grande qualité. Sa prochaine adversaire sera Iga Swiatek (WTA 4) qui, comme Belinda Bencic, disputera sa première demi-finale à Church Road.

Belinda Bencic atteint pour la deuxième fois le dernier carré dans un tournoi du Grand Chelem, six ans après une défaite malheureuse à New York face à Bianca Andreescu. 'C’est complètement fou. C’est un rêve qui se réalise', soulignait la Championne olympique lors de son interview d’après-match. Mais pour que l’histoire soit encore plus belle pour la maman de Bella, cette demi-finale doit lui sourire. Surtout contre Iga Swiatek devant laquelle elle avait perdu il y a deux ans en huitième de finale ici-même à Wimbledon malgré deux balles de match dans sa raquette.

Si elle évolue dans le même registre que devant Mirra Andreeva, Belinda Bencic aura vraiment toutes ses chances face à la Polonaise. Devant la Russe, elle a livré une performance de choix pour rappeler que le gazon était vraiment sa meilleure surface. Dominatrice à l’échange, elle a su contenir la puissance et les variations de son adversaire pour signer un succès qui ne souffre aucune discussion. Dans les deux jeux décisifs, elle a fait parler son expérience pour fermer la porte à la protégée de Conchita Martinez.

Revenue sur le Circuit l’automne dernier, la maman de Bella avait abordé cette quinzaine londonienne sans grandes ambitions. Contrainte de renoncer à Roland-Garros en raison d’une blessure au bras, elle avait été éliminée sans gloire au premier tour à Bad Hombourg face à Ekaterina Alexandrova . Mais lundi, elle a pris sa revanche sur Alexandrova avant de renvoyer Andreeva à ses études. Il reste maintenant à celle qui est devenue la deuxième Suissesse demi-finaliste à Wimbledon après Martina Hingis à rendre à Iga Swiatek la monnaie de sa pièce. Elle doit aborder cette rencontre contre la Polonaise avec la même volonté de développer son jeu d’attaque qui a fait merveille devant Mirra Andreeva.

/ATS