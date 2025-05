Bencic-Rybakina et Wawrinka-Fearnley au 1er tour

Les quatre Suisses admis directement dans les tableaux de simple à Roland-Garros sont fixés sur leur sort.

La tâche de Belinda Bencic, qui défiera la Kazakhe Elena Rybakina au 1er tour, s'annonce particulièrement délicate. Celle de Stan Wawrinka est abordable.

Belinda Bencic est la moins bien lotie parmi les représentants de Swiss Tennis. La St-Galloise devra se frotter à Elena Rybakina, tête de série no 12. Et elle pourrait retrouver ensuite deux anciennes lauréates du tournoi parisien: Jelena Ostapenko (no 12) au 3e tour puis Iga Swiatek (no 5) en 8e de finale!

Viktorija Golubic affrontera une autre star du circuit, la gauchère tchèque Petra Kvitova. Mais la Zurichoise aura un joli coup à jouer face à la double championne de Wimbledon, qui n'a gagné qu'un seul des cinq matches qu'elle a disputés depuis son retour après sa pause maternité en février dernier.

Dernière Suissesse concernée par ce tirage, Jil Teichmann se frottera à une joueuse issue des qualifications au 1er tour. En cas de victoire, la gauchère devrait avoir un sacré challenge à relever: elle devrait affronter au 2e tour la Bélarusse Aryna Sabalenka, no 1 mondial, qui fait partie des grandes favorites.

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka a hérité d'un adversaire à sa portée. Le Vaudois de 40 ans, qui fête cette année les 10 ans de son sacre sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, en découdra avec le Britannique Jacob Fearnley (ATP 54). Il pourrait affronter le Français Ugo Humbert (no 22) au 2e tour.

/ATS