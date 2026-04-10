Bencic décroche de haute lutte le premier point

Belinda Bencic a décroché de haute lutte le premier point lors des qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Tchéquie à Bienne. La St-Galloise a battu Marie Bouzkova 6-3 6-7 (4/7) 6-4.

Plus c'est long, plus c'est bon. Dans le Seeland, Bencic (WTA 11) a mis 3h05 pour se débarrasser de la Tchèque (WTA 24) et donner un premier point à la Suisse. Lors de leur unique duel sur le circuit à Las Vegas en 2018, la maman de Bella l'avait déjà emporté en trois sets (1-6 6-1 6-4).

Si Bencic a passé autant de temps sur le court, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Ne menait-elle pas 3-0 dans la deuxième manche après un premier set plutôt bien négocié? La championne olympique 2021 a laissé son adversaire revenir pour mener 4-3. Contrainte de disputer un tie-break, la St-Galloise de 29 ans a de nouveau commencé de fort belle manière en dominant 4-1. Mais elle s'est liquéfiée en concédant six points d'affilée et le set par la même occasion.

Dans la dernière manche, les deux joueuses ont tenu leur service jusqu'à 5-4 en faveur de la Suissesse, qui a dû écarter quatre balles de break avant ça. Bencic a serré son jeu pour s'offrir deux balles de match et conclure sur sa deuxième tentative.

Dans le deuxième match, Viktorija Golubic (WTA 79) va affronter la numéro un tchèque, Linda Noskova (WTA 14).

/ATS