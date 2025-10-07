Bencic en huitièmes de finale sans jouer à Wuhan

Belinda Bencic (WTA 15) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Wuhan sans jouer. La Saint-Galloise a profité du forfait de la Belge Elise Mertens (WTA 9) jeudi.

La Suissesse de 28 ans affrontera donc la numéro 2 mondiale Iga Swiatek jeudi pour une place en quart de finale. La Polonaise a remporté quatre de leurs cinq premiers duels, le dernier en date en demi-finale à Wimbledon en juillet (6-2 6-0).

Pour rappel, Bencic avait franchi sans trembler le premier tour de ce tournoi chinois disputé sur dur. La vice-championne olympique de Tokyo s'était imposé 6-2 6-2 en seulement 73 minutes face à la Croate Donna Vekic (WTA 71).

/ATS