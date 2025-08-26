Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York

Qualifiée depuis dimanche, Belinda Bencic (WTA 19) connaît désormais son adversaire du 2e tour ...
Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York

Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York

Photo: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II

Qualifiée depuis dimanche, Belinda Bencic (WTA 19) connaît désormais son adversaire du 2e tour à l'US Open. La demi-finaliste du dernier Wimbledon affrontera Ann Li mercredi à Flushing Meadows.

Ann Li (WTA 58) a gagné le droit de défier la championne olympique 2021 en battant la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 35) 4-6 6-2 6-4 lundi. L'Américaine de 25 ans tient la forme: elle a atteint la finale à Cleveland samedi dernier.

Belinda Bencic n'a encore jamais affronté Ann Li. Elle pourra toutefois prendre quelques renseignements auprès de la Zurichoise Viktorija Golubic, qui a subi la loi de l'Américaine au 1er tour du récent tournoi de Wimbledon.

/ATS
 

Actualités suivantes

Venus Williams s'incline avec les honneurs au 1er tour

Venus Williams s'incline avec les honneurs au 1er tour

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 05:59

Riedi et Golubic entrent en scène à New York

Riedi et Golubic entrent en scène à New York

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 04:03

Victoria Mboko chute dès le 1er tour à New York

Victoria Mboko chute dès le 1er tour à New York

Tennis    Actualisé le 25.08.2025 - 21:01

Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant

Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant

Tennis    Actualisé le 25.08.2025 - 07:01

Articles les plus lus

Bencic et Kym au 2e tour de l'US Open

Bencic et Kym au 2e tour de l'US Open

Tennis    Actualisé le 25.08.2025 - 06:05

Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant

Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant

Tennis    Actualisé le 25.08.2025 - 07:01

Victoria Mboko chute dès le 1er tour à New York

Victoria Mboko chute dès le 1er tour à New York

Tennis    Actualisé le 25.08.2025 - 21:01

Riedi et Golubic entrent en scène à New York

Riedi et Golubic entrent en scène à New York

Tennis    Actualisé le 26.08.2025 - 04:03

US Open: pas de miracle pour Rebeka Masarova

US Open: pas de miracle pour Rebeka Masarova

Tennis    Actualisé le 24.08.2025 - 22:39

Bencic et Kym au 2e tour de l'US Open

Bencic et Kym au 2e tour de l'US Open

Tennis    Actualisé le 25.08.2025 - 06:05

Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant

Djokovic au 2e tour de l'US Open, en grimaçant

Tennis    Actualisé le 25.08.2025 - 07:01

Victoria Mboko chute dès le 1er tour à New York

Victoria Mboko chute dès le 1er tour à New York

Tennis    Actualisé le 25.08.2025 - 21:01

Kym et Riedi peuvent y croire avant leur 1er tour

Kym et Riedi peuvent y croire avant leur 1er tour

Tennis    Actualisé le 23.08.2025 - 07:13

Quatre Suisses en lice dimanche

Quatre Suisses en lice dimanche

Tennis    Actualisé le 24.08.2025 - 04:03

US Open: pas de miracle pour Rebeka Masarova

US Open: pas de miracle pour Rebeka Masarova

Tennis    Actualisé le 24.08.2025 - 22:39

Bencic et Kym au 2e tour de l'US Open

Bencic et Kym au 2e tour de l'US Open

Tennis    Actualisé le 25.08.2025 - 06:05