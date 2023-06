Bencic face à une invitée britannique au 1er tour

Principal espoir helvétique à Wimbledon, Belinda Bencic (no 14) affrontera une invitée au 1er tour pour son retour aux affaires.

La St-Galloise, qui n'a plus joué depuis son élimination au 1er tour à Roland-Garros le 29 mai, se mesurera à la Britannique Katie Swan (WTA 146).

La championne olympique, qui a souffert d'une blessure à une cuisse et n'a joué qu'un match depuis sa finale perdue à Charleston début avril, espère néanmoins frapper un grand coup sur le gazon londonien dix ans après son sacre chez les juniors. Elle pourrait retrouver le no 1 mondial Iga Swiatek au stade des 8es de finale.

Quart de finaliste en 2021 à Londres, Viktorija Golubic (WTA 138) aura elle aussi un joli coup à jouer. La Zurichoise, issue des qualifications, en découdra avec la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 76) au 1er tour.

Jil Teichmann (WTA 129) se mesurera pour sa part à la Polonaise Magda Linette, la gagnante de ce duel pouvant retrouver Belinda Bencic au 3e tour. Les qualifiées Simona Waltert (WTA 115) et Celine Naef (WTA 165) défieront respectivement Marie Bouzkova (no 32) et Anastasia Potapova (no 22) au 1er tour.

Wawrinka-Djokovic au 3e tour?

Les trois Suisses présents dans le tableau final du simple messieurs peuvent espérer franchir le 1er tour. Quart de finaliste en 2014 et en 2015 à Londres, Stan Wawrinka (ATP 88) affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 45) pour son entrée en lice. Le Vaudois peut espérer défier le tenant du titre Novak Djokovic (no 2) au 3e tour.

Les deux gauchers, Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) et Dominic Stricker (ATP 117), ont quant à eux hérité d'un adversaire largement à leur portée. Le Zurichois et le qualifié bernois se mesureront respectivement au 'lucky loser' Yosuke Watanuki (ATP 115) et à Alexei Popyrin (ATP 92). Avec la perspective de se frotter à Alexander Zverev (no 19) et à Frances Tiafoe (no 10) au 2e tour.

