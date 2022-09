Bencic ne perd que 2 jeux au 1er tour à Tallinn

Belinda Bencic (WTA 14) n'a pas perdu son temps lundi à Tallinn. Tête de série no 2 de ce tournoi WTA 250, la St-Galloise a écrasé Elena Malygina (WTA 400) 6-0 6-2 au 1er tour.

La championne olympique 2021 de simple, qui n'avait plus joué depuis sa défaite subie au 3e tour de l'US Open trois semaines plus tôt, a maîtrisé son sujet face à l'invitée estonienne. Elle a certes baissé sa garde à l'entame du deuxième set, concédant deux fois son service, mais n'a mis que 77 minutes pour passer l'épaule.

Tête de série no 2 du tableau, Belinda Bencic n'aura pas grand-chose à craindre non plus de son 2e tour face à la qualifiée britannique Katie Boulter (WTA 145). La St-Galloise doit frapper un grand coup cette semaine si elle entend se relancer dans la course au Masters WTA, prévu à Fort Worth du 31 octobre au 7 novembre.

/ATS