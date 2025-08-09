Bencic s'incline au 2e tour à Cincinnati

Belinda Bencic (WTA 19) est à la peine dans la tournée estivale nord-américaine.

Sortie au 3e tour à Montréal, la St-Galloise s'est inclinée dès son entrée en lice à Cincinnati. Elle a été battue 6-4 7-6 (7/0) par Veronika Kudermetova (WTA 36) dimanche au 2e tour.

Exemptée de 1er tour dans l'Ohio - comme au Québec d'ailleurs -, Belinda Bencic abordait pourtant son 11e affrontement avec Veronika Kudermetova en confiance. Elle avait en effet écrasé la Russe 6-0 6-0 lors de leur dernier duel, en février dernier à Abou Dhabi, où elle avait cueilli le titre.

La demi-finaliste du dernier Wimbledon a d'ailleurs entamé ce match de manière idéale, signant le break sur ses deux premiers jeux de retour pour mener 3-1 puis 4-2. Mais les choses se sont ensuite gâtées, Veronika Kudermetova empochant les quatre derniers jeux du premier set pour virer en tête.

Belinda Bencic s'est accrochée dans la seconde manche, recollant à 5-5 après avoir été menée 3-5 et après s'être retrouvée à deux points de la défaite sur son service à 4-5. Mais la championne olympique de Tokyo 2021 a sombré dans le jeu décisif, ne marquant pas le moindre point.

