Billie Jean King Cup: la Suisse ne gagnera pas

La Suisse ne remportera pas une deuxième Billie Jean King Cup d'affilée. Elle n'a déjà plus aucune chance d'atteindre les demi-finales.

L'élimination de l'équipe du capitaine Heinz Günthardt est actée après la défaite 7-6 (7/4) 6-1 de la 'rookie' Céline Naef (18 ans) face à Danielle Collins (WTA 55) dans le match d'ouverture face aux Etats-Unis.

Battue 3-0 par les Tchèques mardi dans le premier match du groupe A, la Suisse ne pouvait pas se permettre de perdre le moindre match face à la Team USA pour préserver ses chances de qualification pour les demi-finales. Les minces espoirs helvétiques se sont très vite envolés jeudi à Séville, malgré une belle résistance de Céline Naef dans la manche initiale, perdue au tie-break.

L'absence de Belinda Bencic (WTA 17), qui fut la grande dame du sacre helvétique de 2022 et attend un heureux évènement pour le printemps, avait forcément affaibli une équipe dont la leader Viktorija Golubic est 84e mondiale. La méforme de Jil Teichmann (WTA 143) n'a pas non plus servi les desseins de Heinz Günthardt.

