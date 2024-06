Blessé, Novak Djokovic déclare forfait, Sinner futur no 1

Novak Djokovic, qui s'est blessé la veille en huitièmes de finale, a déclaré forfait mardi. Ceci en raison 'd'une lésion du ménisque médial du genou droit' décelée lors d'une IRM.

Il laisse la place de no 1 mondial à Jannik Sinner à l'issue de Roland-Garros.

Le Serbe de 37 ans avait battu Francisco Cerundolo lundi en ayant recours à une forte dose d'anti-inflammatoires, et devait affronter le Norvégien Casper Ruud en quarts de finale mercredi, mais il 'doit déclarer forfait', selon un communiqué du tournoi.

Lundi soir, Djokovic qui visait à Paris un 25e titre du Grand Chelem, avait expliqué après sa victoire 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 contre Cerundolo s'être fait mal en glissant dans le deuxième set.

'Ces dernières semaines, j'ai eu une petite gêne au genou droit, mais rien à voir avec une blessure inquiétante. J'ai joué des tournois avec et il n'y a rien eu jusqu'à aujourd'hui. Mais au troisième jeu du deuxième set, j'ai glissé et ça a affecté mon genou', avait-il détaillé.

'Je ne sais pas ce qui se passera demain ou après-demain, ni si je serai capable d'entrer sur le court et de jouer', avait-il prévenu, précisant que sa blessure était liée à un manque de terre sur le court et ajoutant avoir pu terminer son match grâce à des anti-inflammatoires.

Ce forfait assure à Sinner de devenir no 1 mondial à l'issue de Roland-Garros. Le Serbe, tenant du titre à Paris, devait aller jusqu'en finale pour avoir une chance de rester sur le trône mondial. Sinner deviendra lundi, à 22 ans, le premier Italien no 1 mondial de tennis et ce quel que soit son résultat à Roland-Garros. Djokovic aura passé le record de 428 semaines au sommet de la hiérarchie mondiale.

/ATS