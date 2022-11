Carlos Alcaraz annonce son forfait pour le Masters

Carlos Alcaraz souffre d'une 'déchirure musculaire' aux abdominaux et doit renoncer à jouer le Masters et la phase finale de la Coupe Davis. Le no 1 mondial l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

Alcaraz avait abandonné au cours de son quart de finale au Masters 1000 de Paris la veille. Le jeune Espagnol souffre d'une 'déchirure du muscle oblique interne de la paroi abdominale gauche, avec une période de récupération estimée à six semaines', écrit-il sur son compte Twitter. 'Malheureusement, je ne pourrai pas jouer le Masters (13-20 novembre à Turin) ni la phase finale de la Coupe Davis (22-27 novembre à Malaga).'

/ATS