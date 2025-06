Carlos Alcaraz se fait peur mais passe en cinq sets

Le double tenant du titre Carlos Alcaraz a été poussé dans ses retranchements au 1er tour de Wimbledon lundi. L'Espagnol a eu besoin de cinq sets pour battre le vétéran italien Fabio Fognini.

Le Murcien de 22 ans a finalement fait plier son adversaire de 38 ans après plus de 4h30' dans un match disputé sous plus de 30 degrés et conclu 7-5 6-7 (5/7) 7-5 2-6 6-1.

Cette rencontre a été bien plus périlleuse qu'attendue pour Alcaraz, arrivé à Wimbledon avec l'élan de dix-huit victoires consécutives, une série incluant des titres à Rome, Roland-Garros et au Queen's. Son adversaire l'a fait douter mais ne l'a jamais mené durant la partie. Et l'Espagnol a bouclé l'affaire dans un ultime set à sens unique, où il n'a concédé qu'un jeu.

Alcaraz a désormais remporté les dix-huit matches qu'il a disputés au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Au deuxième tour, le numéro 2 mondial affrontera le Britannique Oliver Tarvet, tombeur du Zurichois Leandro Riedi lundi.

