Casper Ruud domine FAA en deux sets à Turin

Casper Ruud (no 3) a entamé de la meilleure des manières le Masters ATP à Turin. Le Norvégien a créé une relative surprise en dominant Félix Auger-Aliassime (no 5) 7-6 (7/4) 6-4 dimanche après-midi.

Vainqueur coup sur coup à Florence, Anvers et Bâle cet automne, Félix Auger-Aliassime partait avec les faveurs du pronostic face au finaliste de Roland-Garros et de l'US Open. Redoutable au service (14 aces), le Canadien n'a cependant jamais trouvé la solution à la relance, commettant en outre trop de fautes directes (26 au total).

Casper Ruud n'a, ainsi, pas dû faire face à la moindre balle de break dans ce match. Le Norvégien a fait la différence dans le premier set en remportant les trois derniers points du jeu décisif, avant de convertir l'unique balle de break enregistrée dans ce match dans le septième jeu de la seconde manche.

Demi-finaliste l'an dernier pour sa première participation aux ATP Finals, Casper Ruud peut légitimement espérer atteindre pour la deuxième fois consécutive le dernier carré. Le Norvégien affrontera le vainqueur du duel entre Rafael Nadal (no 1) et Taylor Fritz (no 8) mardi dans la deuxième journée de ce groupe vert.

