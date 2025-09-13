Challenger: Wawrinka à une victoire d'un premier titre depuis 2020

Stan Wawrinka (ATP 149) jouera dimanche la finale du Challenger de Rennes. Vainqueur 7-6 (7/3) ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Stan Wawrinka (ATP 149) jouera dimanche la finale du Challenger de Rennes. Vainqueur 7-6 (7/3) 6-2 de l'Allemand Patrick Zahraj (ATP 259), le Vaudois est à un match d'un premier titre depuis 2020.

L'ex-numéro 3 mondial n'a toujours pas lâché un seul set dans ce tournoi joué sur dur indoor. Il a mieux négocié le tie-break du premier set que son adversaire de 26 ans avant de dérouler son tennis dans la deuxième manche.

En finale, Wawrinka sera opposé au Français Hugo Gaston (ATP 128), tête de série numéro 1 du tournoi breton. Quatre mois après sa défaite en finale du Challenger d'Aix-en Provence, le quadragénaire a une nouvelle occasion de soulever un premier trophée depuis 2020 et sa victoire lors du Challenger de Prague.

/ATS
 

