Daniil Medvedev file en demi-finale

Daniil Medvedev (no 3) sera bien présent au rendez-vous des demi-finales de l’US Open. Le Russe a enlevé le derby fratricide qui l’opposait à Andrey Rublev (no 10).

Le finaliste de l’an dernier s’est imposé 7-6 (8/6) 6-3 7-6 (7/5) dans une rencontre marquée par sa remontada dans le jeu décisif du premier set. Mené 5/1 puis 6/3 dans ce tie-break, Daniil Medvedev a, en effet, marqué cinq points de rang pour assurer le gain de la première manche. Il a ensuite gagné l’unique balle de break de la rencontre pour mener 4-2 dans la deuxième manche et pour prendre une option décisive sur la victoire.

Malgré sa bravoure et ce coup droit qu’il peut claquer à la perfection, Andrey Rublev n’a jamais trouvé l’ouverture à la relance. Il laisse donc à son compatriote le soin de défendre les couleurs russes dans le money time du tournoi. Daniil Medvedev affrontera vendredi le vainqueur de la rencontre entre Alex de Minaur (no 21) et Dominic Thiem (no 2). On rappellera que la demi-finale du haut du tableau opposera Alexander Zverev (no 5) à Pablo Carreno Busta (no 20).

