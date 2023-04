Daniil Medvedev toujours trop fort pour Jannik Sinner

Daniil Medvedev (ATP 5) est le roi de Miami ! Le Russe a enlevé le Masters 1000 organisé en Floride pour consolider sa première place dans la Race.

En finale, Daniil Medvedev s'est imposé 7-5 6-3 devant Jannik Sinner (ATP 11), le 'tombeur' de Carlos Alcaraz en demi-finale. Le Russe s'impose pour la sixième fois en six rencontres devant l'Italien qui a accusé entre la fin du premier set et le début du second un passage à vide fatal. Même s'il fut le premier à perdre son engagement, Daniil Medvedev a signé un succès qui ne souffre aucune discussion. Sa maîtrise fut vraiment impressionnante.

A Miami, Daniil Medvedev a cueilli le 19e titre de sa carrière, son quatrième en 2023 après ses succès à Rotterdam à Doha et à Dubaï. Il a remporté vingt-quatre de ses vingt-cinq derniers matches. Sa seule défaite depuis deux mois fut celle concédée en finale du Masters 1000 d'Indian Wells devant Alcaraz. Il peut aborder la prochaine saison sur terre battue avec un réel optimisme même si cette surface ne colle pas totalement à son jeu.

