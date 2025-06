Djokovic: « Ma meilleure chance » de gagner un 25e majeur

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, le septuple vainqueur de Wimbledon Novak Djokovic a estimé samedi que le tournoi londonien 'pourrait être (sa) meilleure chance' d'y parvenir.

Son dernier sacre majeur remonte à l'US Open 2023.

'Mon souhait est de jouer encore quelques années de plus', a affirmé le Serbe de 38 ans en conférence de presse à deux jours du début du tournoi. 'J'adorerais rester en bonne santé physique et motivé mentalement pour continuer à jouer au plus haut niveau', a poursuivi l'actuel sixième joueur mondial.

'Je ne sais pas vraiment si ce Wimbledon sera mon dernier', a déclaré Djokovic, qui avait pris le temps de saluer plus longuement qu'à l'accoutumée le public parisien après sa défaite en demi-finales de Roland-Garros et glissé ensuite que ce revers était peut-être sa dernière apparition porte d'Auteuil.

'Wimbledon pourrait être ma meilleure chance' d'enfin décrocher ce 25e titre en Grand Chelem qui le distinguerait définitivement de l'Australienne Margaret Court, lauréate de 24 trophées majeurs en simple (dont 13 avant le début de l'ère Open en 1968), a estimé le finaliste des six dernières éditions.

'Je me sens bien physiquement'

'Même si mon niveau de jeu a été beaucoup plus fluctuant' ces derniers mois 'que pendant le reste de ma carrière (...), en Grand Chelem, je suis plutôt constant', s'est félicité Djokovic. 'Cette année, j'ai joué deux demi-finales. Malheureusement en Australie, j'ai été contraint d'abandonner' à la fin du premier set contre Alexander Zverev en raison d'une blessure, a-t-il rappelé.

'A Roland-Garros, j'ai été dominé' par le no 1 mondial Jannik Sinner. 'Mais je pense que j'ai malgré tout joué à un bon niveau', a apprécié le 6e mondial. 'Je me sens bien physiquement, je joue bien à l'entraînement', s'est encore réjoui Nole, qui affrontera le Français Alexandre Müller (ATP 40) au 1er tour.

/ATS