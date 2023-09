Djokovic-Medvedev, des retrouvailles chargées d'histoire

Comme en 2021, Novak Djokovic joue dimanche pour l'histoire: il vise à l'US Open un 24e titre majeur pour égaler le record absolu de Margaret Court.

Comme il y a deux ans, il va retrouver sur sa route Daniil Medvedev qui l'avait privé de l'exploit d'un Grand Chelem calendaire.

Cette défaite en 2021 est l'une des plus traumatisantes de sa carrière alors que le Serbe, dont la chasse aux records est désormais la raison de vivre sur le circuit, n'était qu'à trois sets de devenir le premier joueur à remporter les quatre Majeurs la même année depuis Rod Laver en 1969.

Cette fois, alors qu'il s'est de nouveau qualifié pour la finale des quatre Majeurs de la saison, il n'est plus en course pour le Grand Chelem calendaire. Il tente de se mettre dans un autre état d'esprit, en minimisant au préalable la portée d'une éventuelle victoire.

Ne pas y penser

'A chaque fois que je joue une finale de Grand Chelem, je suis conscient que c'est une occasion d'écrire une page de l'histoire du tennis, et j'en suis fier. Mais je n'ai pas le temps, et je m'interdis de trop penser à l'aspect historique', assure Djokovic.

Surtout que ce record de Margaret Court, il a déjà cru pouvoir se le mettre dans la poche en juillet à Wimbledon lors du premier duel en finale de Grand Chelem contre Carlos Alcaraz.

'J'ai été tout proche d'atteindre les 24 à Londres, mais j'ai perdu contre plus fort que moi une finale serrée en cinq sets', rappelle-t-il, lui qui se présentait alors invaincu dans le tournoi sur gazon depuis sa défaite en quarts de finale en 2017.

Le meilleur bilan de l'année

A Flushing Meadows, il aura en face de lui Daniil Medvedev qui, lui aussi, avait mis fin à une série historique de 27 matchs remportés d'affilée sur la saison en Grand Chelem. Le Russe a en outre éliminé en demies Alcaraz en rappelant à quel point il était fort sur dur, sa surface fétiche.

Il se présentera dimanche avec le meilleur bilan sur cette surface de la saison et même des cinq dernières années: il compte 38 victoires en 2023 (4 titres à Rotterdam, Doha, Dubai et Miami) et depuis 2018, il est le joueur le plus récompensé avec 18 titres dont l'US Open 2021, 28 finales dont les US Open 2023 et 2019, ainsi que les Open d'Australie 2021 et 2022, et 234 matchs gagnés.

Alcaraz et lui sont les derniers joueurs à avoir battu Djokovic en finale de Grand Chelem, mais le Russe se méfie néanmoins grandement du Serbe qui jouera sa dixième finale américaine (record de Bill Tilden égalé), la 36e en Grand Chelem (nouveau record avec cinq longueurs d'avance sur Roger Federer désormais).

