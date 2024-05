Djokovic de la partie au Parc des Eaux-Vives

Novak Djokovic disputera le Geneva Open, qui démarre dimanche. Les organisateurs du tournoi ont convaincu le no 1 mondial d'accepter leur invitation, ont-ils annoncé vendredi après-midi.

Sorti dès les 16es de finale à Rome, Novak Djokovic a donc choisi le calme du Parc des Eaux-Vives plutôt que le tumulte de Paris pour peaufiner sa préparation à Roland-Garros (26 mai-9 juin). Il n'a disputé jusqu'ici que six matches sur terre battue en 2024, dont quatre à Monte-Carlo où il avait atteint le dernier carré.

La venue de l'homme aux 24 titres du Grand Chelem survient trois ans après que Roger Federer avait fait à Genève sa dernière apparition en compétition en Suisse. Battu dès son entrée en lice par Pablo Andujar, le Bâlois ne savait alors pas encore qu'il disputerait son ultime match officiel six semaines plus tard à Wimbledon.

Novak Djokovic (37 ans le 22 mai) poursuivra évidemment sa carrière au-delà de l'échéance londonienne. Il espère s'inspirer plutôt de Stan Wawrinka et de Casper Ruud, qui avaient enchaîné titre à Genève et finale à Roland-Garros respectivement en 2017 et en 2022. Le Norvégien est d'ailleurs aussi de la partie dans cette édition 2024.

/ATS