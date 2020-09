Djokovic disqualifié après un geste d'humeur!

L'US Open 2020 est décidément surréaliste!

En quête d'un 18e titre majeur, Novak Djokovic a été disqualifié en 8e de finale face à Pablo Carreño Busta pour avoir touché à la tête une juge de ligne avec une balle qu'il avait 'balancée'!

Le Serbe a commis l'irréparable après avoir concédé un break pour se retrouver mené 6-5 dans le set initial, alors qu'il avait manqué trois balles de set consécutives à 5-4 sur le service adverse. Sa balle a visiblement fait mal à la juge de ligne, qui a poussé un cri et a peiné à retrouver sa respiration.

Novak Djokovic, dont le geste était involontaire, a longuement plaidé sa cause auprès du superviseur. Mais celui-ci a appliqué le règlement à la lettre, 'infligeant' du coup sa première défaite de la saison au no 1 mondial. Lequel avait gagné ses 26 premiers matches d'une année 2020 décidément improbable.

Nole avait eu un premier geste d'humeur quelques minutes auparavant, lorsqu'il avait violemment frappé une balle contre une balustrade. Sa frustration était évidemment immense lorsqu'il a concédé son service. Mais, dans un stade vide, la probabilité que sa balle touche quelqu'un était particulièrement faible...

Conséquence première de cette disqualification du grand favori d'un tableau masculin privé de Rafael Nadal, Roger Federer ou Stan Wawrinka, un joueur remportera son premier titre du Grand Chelem dimanche prochain. Le dernier tournoi majeur à avoir couronné un nouveau champion est l'US Open 2014, remporté par Marin Cilic.

Quart de finaliste inattendu, Pablo Carreño Busta affrontera au tour suivant le vainqueur du duel entre David Goffin (no 7) et Denis Shapovalov (no 12). Alexander Zverev (no 5), qui est désormais l'homme à battre dans le haut du tableau, affrontera pour sa part Borna Coric (no 27) ou Jordan Thompson (ATP 63) en quart de finale.

