Djokovic dompte Machac pour accéder aux huitièmes de finale

Le décuple vainqueur de l'Open d'Australie Novak Djokovic (ATP 7) s'est qualifié vendredi pour les huitièmes de finale à Melbourne. Il a battu Tomas Machac (25e) en trois manches au 3e tour.

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, le Serbe a gagné 6-1 6-4 6-4 contre le Tchèque, glanant son premier succès en trois sets depuis le début du tournoi, après deux matchs remportés en quatre manches.

Djokovic rejoint en huitièmes de finale ses rivaux Alexander Zverev (2e) et Carlos Alcaraz (3e), qualifiés plus tôt dans la journée. Il y affrontera à nouveau un Tchèque, le 29e mondial Jiri Lehecka, avant un possible quart de finale contre Alcaraz.

/ATS