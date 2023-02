Djokovic égale le record de Steffi Graf avec 377 semaines au sommet

Novak Djokovic va ajouter lundi prochain un nouveau record à son tableau de chasse.

Le Serbe passe en effet cette semaine la 377e semaine de sa carrière à la 1re place mondiale, soit autant que le record absolu détenu par l'Allemande Steffi Graf.

De retour au sommet depuis son 10e sacre à l'Open d'Australie, Novak Djokovic avait accédé pour la première fois au 1er rang du classement ATP le 4 juillet 2011, avec un premier règne de 54 semaines interrompu par Roger Federer après le sacre de ce dernier en 2012 à Wimbledon.

Le Serbe de 35 ans avait dépassé le jeune retraité bâlois, qui aura passé au total 310 semaines à la 1re place mondiale (dont 237 d'affilée, un record qui tient encore), le 8 mars 2021. Tout en ayant été 'freiné' par le gel du classement au début de la pandémie, effectif entre mars et août 2020.

Steffi Graf a pour sa part mis dix ans, entre août 1987 et mars 1997 - date de l'avènement de Martina Hingis - pour accumuler 377 semaines à la 1re place mondiale. Derrière l'Allemande, qui avait mis fin à sa carrière à l'âge de 30 ans, et Novak Djokovic, deux autres femmes - Martina Navratilova (332 semaines) et Serena Williams (319) - ont fait mieux que Roger Federer.

Alcaraz sur ses talons

Novak Djokovic pourrait par ailleurs être rejoint lundi prochain en tête de la hiérarchie par Carlos Alcaraz, qui comptera le même nombre de points (6980) s'il s'impose cette semaine à Rio de Janeiro. Mais il occuperait alors seul ce fauteuil, grâce à un plus grand nombre de points cumulés dans les principaux tournois (Grand Chelem, Masters 1000, ATP Finals).

/ATS