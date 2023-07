Djokovic forfait pour Toronto

Novak Djokovic a renoncé à participer au Masters 1000 de Toronto (7-13 août), ont annoncé les organisateurs du tournoi canadien dimanche soir. Le no 2 mondial s'est dit fatigué.

'J'ai toujours aimé venir jouer au Canada, mais après en avoir discuté avec mon équipe, nous pensons que c'est la bonne décision à prendre', a déclaré Novak Djokovic dans un communiqué publié par la Fédération canadienne.

Le forfait du Serbe intervient une semaine après sa défaite en cinq sets et 4h45' en finale à Wimbledon face au no 1 mondial Carlos Alcaraz. Il visait un cinquième sacre consécutif à Londres et un 24e en Grand Chelem, ce qui aurait fait de lui le joueur, homme et femme confondus, le plus titré de l'histoire à égalité avec Margaret Court.

/ATS