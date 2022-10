Djokovic jouera à Paris et aux Masters de Turin

Novak Djokovic a annoncé lundi qu'il serait bien présent au tournoi Masters 1000 de Paris (31 octobre - 6 novembre), dont il est le tenant du titre, puis au Masters de Turin.

Il s'agiea des deux derniers objectifs de sa saison 'inhabituelle et plutôt compliquée', a-t-il dit au média serbe Sportal.

'Je vais à Paris, je me prépare pour les deux derniers tournois de la saison, le Masters de Paris et le Masters ATP de Turin', a déclaré l'ex-no 1 mondial.

'Je me sens bien', poursuit le champion serbe, aujourd'hui classé au 7e rang de la hiérarchie mondiale. 'Ces deux dernières compétitions, à Astana et à Tel Aviv, et les titres gagnés, ont élevé mes niveaux de confiance et de motivation', ajoute-t-il.

A 35 ans, Djokovic, qui n'a disputé que neuf tournois cette année, sort d'une saison délicate. Son refus de se faire vacciner contre le Covid-19 l'a privé de l'Open d'Australie en janvier puis de la tournée américaine d'été, US Open inclus, et lui a fait perdre son rang de numéro un mondial.

Privé de tournois individuels entre son succès début juillet à Wimbledon, son 21e titre en Grand Chelem, et le tournoi de Tel Aviv, fin septembre, Djokovic a aligné depuis son retour neuf victoires en autant de matches, s'adjugeant au passage ses 89e et 90e titres, série en cours.

Sa victoire à Astana l'a qualifié pour les Masters de Turin, qui réuniront du 13 au 20 novembre les huit meilleurs joueurs de la saison.

'C'est en quelque sorte naturel et normal, quand on gagne, de vouloir jouer plus et de poursuivre une série (de victoires, NDLR)', explique-t-il encore.

'J'espère donc que je pourrai finir cette saison de la meilleure des manières, parce que cette année a été très inhabituelle, différente, plutôt compliquée pour moi, que soit mentalement ou émotionnellement. Je suis donc heureux de me sentir à nouveau bien sur un court et je suis satisfait de mon jeu', ajoute-t-il.

/ATS