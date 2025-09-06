Djokovic « ne renonce pas » à sa quête d'un 25e Grand Chelem

Novak Djokovic 'ne renonce pas' à sa quête d'un 25e titre majeur, a-t-il affirmé à New York. Il a subi face à Carlos Alcaraz sa quatrième défaite de suite en demi-finale de Grand Chelem.

'Ça sera très difficile de surmonter les obstacles' incarnés par les nos 1 et 2 mondiaux Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Mais 'je ne renonce pas aux titres en Grand Chelem, je vais continuer à me battre', a affirmé l'actuel 7e mondial après sa défaite en trois sets contre Alcaraz (6-4 7-6 6-2).

'Je veux toujours jouer tous les tournois du Grand Chelem la saison prochaine. Ce sont des tournois différents des autres et les piliers de notre sport', a ajouté Novak Djokovic, dont le dernier titre dans un des quatre tournois majeurs remonte à l'US Open 2023.

'Je suis satisfait de mon niveau de jeu, mais c'est l'aspect physique' qui pèche, a développé une nouvelle fois l'ex-no 1 mondial. 'Après les quarts de finale, j'ai dit que je ferais de mon mieux pour mettre mon corps en condition et supporter ce niveau et ce rythme pour autant d'heures que nécessaire, mais ça n'a pas suffi', a regretté le natif de Belgrade.

'Malheureusement, j'étais à court d'énergie après le deuxième set' contre Alcaraz. 'C'est aussi ce genre de sentiment que j'ai éprouvé contre Jannik' Sinner, qui l'a battu au printemps en demi-finale à Roland-Garros puis à Wimbledon. 'Le format en cinq sets me rend la tâche très, très difficile' contre Alcaraz et Sinner, 'particulièrement dans les derniers tours d'un Grand Chelem', a reconnu Djokovic.

'Evidemment frustrant'

'C'est évidemment frustrant quand tu n'es pas capable de soutenir la comparaison physiquement, mais en même temps ce n'est pas une surprise, c'est lié au temps qui passe, à l'âge', a-t-il ajouté.

'J'apprécie toujours le frisson de la compétition. Aujourd'hui, j'ai reçu un soutien formidable du public (...) j'ai passé un bon moment sur le court. C'est une des principales raisons pour lesquelles je continue' à jouer. 'L'amour que j'ai reçu aux quatre coins du monde a été formidable ces dernières années'.

Interrogé sur son programme d'ici la fin de la saison, Djokovic a affirmé que le seul tournoi qu'il était certain de disputer était l'ATP 250 d'Athènes début novembre.

/ATS