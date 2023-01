Djokovic récupère son trône

Sacré à Melbourne pour la dixième fois dimanche, Novak Djokovic récupère la tête du classement ATP, publié lundi. La championne d'Australie Aryna Sabalenka grimpe elle au 2e rang du classement WTA.

Novak Djokovic, qui a gagné quatre places, a détrôné l'Espagnol Carlos Alcaraz, forfait pour l'Open d'Australie et désormais no 2 mondial. Grâce à son 22e titre du Grand Chelem, le Serbe de 35 ans est no 1 mondial pour la 374e semaine, depuis juillet 2011 et sa première accession au sommet du tennis mondial.

L'Espagnol Rafael Nadal, éliminé dès le 2e tour du Majeur australien, a pour sa part perdu quatre places et recule au 6e rang. La plus belle progression est à l'actif de l'Américain Tommy Paul, sorti en demi-finale, qui gagne 16 positions et intègre le top 20 pour la première fois à 25 ans, à la 19e place.

Lauréate samedi de son premier titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka est donc la nouvelle dauphine de la Polonaise Iga Swiatek, toujours en tête du classement WTA publié lundi. La Bélarusse progresse de trois rangs et retrouve la 2e place, atteinte pour la première fois en août 2021, au détriment d'Ons Jabeur.

Côté suisse, Belinda Bencic et Jil Teichmann ont gagné respectivement une et cinq places pour se retrouver en 9e et en 28e positions. Chez les hommes, Marc-Andrea Hüsler (ATP 53) demeure le seul Suisse classé dans le top 100, le no 2 Dominic Stricker occupant toujours le 118e rang.

/ATS