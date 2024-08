Djokovic s'impose avant la limite face à Djere

Novak Djokovic a profité de l'abandon de son compatriote Laslo Djere pour se qualifier au 3e tour de l'US Open mercredi soir. Le Serbe menait 6-4 6-4 2-0 lorsque son adversaire a jeté l'éponge.

Tenant du titre à New York, Novak Djokovic pouvait s'attendre à souffrir, lui qui s'était retrouvé mené deux sets à zéro par Laslo Djere au 3e tour de l'édition 2023. Mais il n'en fut rien, malgré la chaleur étouffante ressentie sous le toit du Stade Arthur Ashe.

Le no 2 mondial s'est d'abord montré imprécis et peu mobile, multipliant les fautes. Mais il a écarté les trois balles de break auxquelles il a dû faire face, tout en accélérant au bon moment pour remporter le premier set en signant l'unique break dans un dernier jeu gagné 'blanc'.

Malmené lors d'une deuxième manche où Laslo Djere a mené 4-2, Djokovic a vu le 109e mondial demander un temps mort médical pour recevoir un massage à 6-4 5-4. Djere - qui souffrait visiblement du dos, a fini par abandonner au début du troisième set, permettant à Djokovic de devenir le premier homme à compter au moins 90 succès dans chacun des quatre Majeurs.

Djokovic, qui vise un 25e succès en Grand Chelem, affrontera Alexei Popyrin au 3e tour. Il a déjà battu deux fois l'Australien en tournoi Majeur en 2024, en Australie et à Wimbledon. Mais Popyrin avait à chaque fois remporté un set, et il a franchi un nouveau cap cet été en cueillant le titre dans le Masters 1000 de Montréal.

Gauff déroule

Le premier match de cette troisième session de nuit avait vu la tenante du titre du simple dames, Coco Gauff, valider elle aussi son ticket pour les 16es de finale. L'Américaine a largement dominé l'Allemande Tatjana Maria (WTA 99) 6-4 6-0, malgré ses 20 fautes directes commises dans le set initial.

'J'adore Tatjana et sa famille, mais elle est vraiment pénible à jouer. Elle slice ses balles donc tu dois générer toute la puissance. C'est plus fatigant que ça en a l'air', a commenté le no 3 mondial, qui affrontera l'Ukrainienne Elena Svitolina (no 27) vendredi pour une place en 8e de finale.

