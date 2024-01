Djokovic se qualifie en quatre sets pour le 3e tour

L'entame de l'Open d'Australie n'a rien d'une sinécure pour Novak Djokovic. Le no 1 mondial a lâché un set dans son 2e tour, comme lors de son entrée en lice dimanche.

Le tenant du titre, touché à un poignet lors de la United Cup et qui avait avoué après son 1er tour se sentir 'patraque' depuis 4-5 jours, s'est imposé 6-3 4-6 7-6 (7/4) 6-3 devant l'Australien Alexei Popyrin (ATP 43) mercredi en 'night session'. Un succès obtenu en 3h11' qui n'est pas franchement rassurant.

Novak Djokovic, qui avait mis quatre heures pour vaincre le prometteur Dino Prizmic (18 ans) au 1er tour, a frisé la correctionnelle dans la troisième manche. Dans les cordes à 4-5 0/40, il a écarté au total quatre balles de set sur son service. Mais il a parfaitement négocié le tie-break crucial qui a suivi, ainsi que la quatrième manche.

Le Serbe de 36 ans, en quête d'un 11e sacre à Melbourne et d'un 25e en Grand Chelem, peut également s'attendre à souffrir au tour suivant. Il se frottera en 16e de finale au solide Argentin Tomas Martin Etcheverry (no 30), quart de finaliste du dernier Roland-Garros, qui a déjà sorti deux trentenaires - Andy Murray et Gaël Monfils - dans cet Open d'Australie.

/ATS