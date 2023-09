Enfin un 2e titre pour Maria Sakkari

Maria Sakkari (WTA 9) tient enfin son deuxième titre WTA. La Grecque de 28 ans a gagné samedi le WTA 1000 de Guadalajara en battant en finale l'Américaine Caroline Dolehide (WTA 111) 7-5 6-3.

Pour Maria Sakkari, cette victoire à Guadalajara, où elle avait été finaliste l'an dernier, constitue le point culminant d'une saison en dents de scie marquée notamment par une élimination au 1er tour de l'US Open. Elle n'a pas concédé le moindre set tout au long du tournoi pour cueillir son deuxième titre après l'Open du Maroc 2019.

Très émue, Maria Sakkari a remercié son entraîneur, soulignant qu'elle avait attendu 'plus de quatre ans pour un deuxième titre'. 'Nous avons entendu tellement de choses négatives - que je ne gagnerai jamais de titre, que je suis une joueuse du top 5 qui n'a gagné qu'un seul titre - que j'ai eu beaucoup de mal à surmonter et je suis si heureuse de l'avoir fait ici cette semaine', a lâché la finaliste de Roland-Garros et demi-finaliste de l'US Open en 2021.

/ATS