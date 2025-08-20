Errani/Vavassori titrés en double mixte à New York

Seule paire en lice habituée à faire équipe sur le circuit, Sara Errani et Andrea Vavassori ont défendu victorieusement leur titre du double mixte à l'US Open.

Le duo italien a dominé Iga Swiatek et Casper Ruud 6-3 5-7 10/6 mercredi soir en finale.

En mission dans cette épreuve au format remanié et décrié par les spécialistes de double, Errani/Vavassori n'ont donc pas failli à Flushing Meadows. Les Transalpins se sont offert un troisième trophée majeur dans la spécialité, après l'US Open 2024 et Roland-Garros 2025, empochant ainsi le million de dollars promis aux vainqueurs.

Tombeurs du duo Jessica Pegula/Jack Draper plus tôt dans la soirée en demi-finale, Iga Swiatek et Casper Ruud n'ont pourtant rien lâché en finale. Menés 6-3 5-3, la Polonaise et le Norvégien ont recollé à une manche partout en remportant quatre jeux d'affilée. Mais ils n'ont rien pu faire dans un super tie-break dont ils ont perdu les quatre premiers points.

Un tournoi critiqué

Traditionnellement organisé en parallèle des tournois de simple féminin et masculin, ce tournoi de double mixte de l'US Open a été avancé à la semaine des qualifications et considérablement raccourci. L'épreuve se disputait sur deux jours seulement, et en quatre tours.

Une évolution qui a suscité des critiques parmi les spécialistes. 'Pourquoi est-ce qu'on exclut les joueurs de double?', s'était ainsi interrogée Sara Errani en mai à Roland-Garros. 'Ce sont les spécialistes de l'exercice! C'est un peu comme si au concours de saut en hauteur des Jeux olympiques, on excluait les sauteurs et qu'on les remplaçait par des basketteurs', s'était-elle étonnée.

/ATS