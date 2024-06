Finale dames à Roland-Garros: Swiatek affronte Paolini

Iga Swiatek (22 ans) tentera cet après-midi de remporter un quatrième titre à Roland-Garros. En finale, la Polonaise sera largement favorite contre l'Italienne Jasmine Paolini (28 ans).

La Polonaise (WTA 1) a traversé le tableau comme attendu, sans cahot. Le seul grain de terre dans sa chaussure, elle l'a secoué au deuxième tour lorsqu'elle a dû sauver une balle de match contre l'ancienne numéro 1 mondiale Naomi Osaka, avant de s'imposer en trois sets.

Par la suite, elle a joué quatre matches et n'a perdu que quatorze jeux au total. Aucun en 8es de finale face à la Russe Anastasia Potapova renvoyée au vestiaire en 40 minutes sans avoir empoché le moindre jeu et en n'ayant remporté que dix points au total...

'Les premiers tours en Grand Chelem sont toujours compliqués. Ensuite, j'ai gagné en confiance', a expliqué la Polonaise, très à l'aise sur sa surface préférée qu'est la terre battue. Elle est en effet sur la voie d'un rare triplé, réussi pour la dernière fois en 2013 par Serena Williams: enchaîner les titres à Madrid, Rome et Roland-Garros.

Avec deux défaites en 36 matches depuis sa première apparition dans le tableau principal en 2019, Swiatek est à peu près injouable sur la terre battue parisienne, un peu comme son idole Rafael Nadal.

'Si heureuse'

Ce sera donc Paolini (WTA 15) qui sera de l'autre côté du filet pour tenter de priver Swiatek d'un troisième titre consécutif à Roland-Garros, le quatrième au total après 2020, 2022 et 2023, le cinquième en Grand Chelem (avec l'US Open 2022). L'Italienne, qui a battu en quart Elena Rybakina (WTA 4), a nettement dominé en demi-finale la prodige russe Mirra Andreeva (17 ans/WTA 38) 6-3 6-1.

A 28 ans, Paolini n'avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem (atteints en Australie cette année). A Roland-Garros, elle n'avait jamais franchi le deuxième tour. 'Je suis si heureuse', a-t-elle lancé de sa voix rauque.

'Rêver est la chose la plus importante dans le sport et dans la vie. J'ai peut-être mis plus longtemps que d'autres joueuses pour le comprendre', a-t-elle ajouté en référence à son arrivée plus tardive que pour d'autres en finale d'un Majeur.

/ATS