Fritz s'impose avant la limite et rejoint Khachanov en quart

Taylor Fritz (no 5) n'a pas dû forcer son talent pour se hisser en quart de finale à Wimbledon. L'Américain a bénéficié de l'abandon de Jordan Thompson (ATP 44) dimanche au 4e tour.

Finaliste du dernier US Open, Taylor Fritz menait 6-1 3-0 après un peu plus de 40 minutes de jeu lorsque son adversaire australien a jeté l'éponge en raison d'une blessure. Il se frottera au Russe Karen Khachanov (no 17) pour une place dans le dernier carré.

C'est la troisième fois que Fritz se hisse en quart de finale à Wimbledon, lui qui a échoué à ce stade de la compétition en 2022 et en 2024 sur le gazon londonien. Après deux premiers tours difficiles bouclés en cinq sets dans la foulée de son titre à Eastbourne, il abordera son prochain match avec le plein d'énergie.

/ATS