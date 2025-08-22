Golubic stoppée en quart de finale à Cleveland

Viktorija Golubic (WTA 77) a manqué le coche en quart de finale du WTA 250 de Cleveland. La ...
Photo: KEYSTONE/AP/LINDSEY WASSON

Viktorija Golubic (WTA 77) a manqué le coche en quart de finale du WTA 250 de Cleveland.

La Zurichoise de 32 ans s'est inclinée 4-6 6-4 6-4 devant la Chinoise Wang Xinyu (WTA 37) jeudi soir, après avoir mené 6-4 4-3 service à suivre.

La vice-championne olympique 2021 de double a flanché, comme souvent au cours de sa carrière, dans le 'money time' de cette rencontre. Elle a ainsi perdu les trois derniers jeux de la seconde manche, et a concédé le break décisif du troisième set dans l'ultime jeu après avoir manqué une balle de 5-5.

Malgré cette défaite frustrante, Viktorija Golubic peut tirer un bilan positif de sa semaine dans l'Ohio. Elle y a disputé son premier quart de finale de l'année sur le circuit principal (WTA 250 ou plus), le premier aussi depuis son sacre-surprise dans le tournoi de Jiujiang en Chine en novembre 2024.

Finaliste du WTA 125 de Varsovie au début du mois, Viktorija Golubic abordera ainsi en confiance l'US Open où elle affrontera Loïs Boisson au 1er tour. La Zurichoise, qui avait battu la 48e mondiale Katie Boulter au 2e tour à Cleveland plus tôt dans la journée de jeudi, reste sur six victoires dans ses huit derniers matches.

/ATS
 

