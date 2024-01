Holger Rune et Elena Rybakina à la trappe

Severin Lüthi ne gardera pas un souvenir impérissable de sa première campagne aux côtés de Holger Rune. Son joueur, tête de série no 8 du tableau, est tombé au deuxième tour à Melbourne.

Le Danois s’est incliné 7-6 (7/4) 6-4 4-6 6-3 devant Arthur Cazaux (ATP 122) qui fut l’un de ses grands rivaux en juniors avant de payer un lourd tribut aux blessures. Victorieux en début d’année du Challenger de Nouméa, le Français n’a rien volé sur la Margaret Court Arena. Porté par un service percutant qui lui a offert 18 aces, il fut le plus souvent le patron sur le court face à un Danois sans doute trop sur la retenue.

Le chantier devant lequel se trouve Severin Lüthi et Boris Becker, qui n’était pas du voyage en Australie, apparaît très vaste. Le capitaine de l’équipe de Suisse de Coupe Davis et l’ancien champion allemand auront-ils le temps de le mener à son terme si l’on sait que le Danois a l’habitude de changer de coach comme de chemise ? 'Holger est motivé. Il est très ambitieux. On sent le feu en lui , souligne Severin Lüthi devant le stylo de Keystone-ATS. J’aime l’énergie qu’il dégage sur le court.'

Le tie-break le plus long

L’élimination de Holger Rune ne fut pas l’unique sensation de la journée. Dans le simple dames, les no 3 et 5 sont également tombées. Si Jessica Pegula (no 5), battue 6-4 6-2 en 70 minutes par la Française Clara Burel (WTA 51), ne fut qu'une ombre sur le court, Elena Rybakina (no 9) n’oubliera jamais sa défaite contre la Russe Anna Blinkova (WTA 57). Finaliste l’an dernier face à Aryna Sabalenka, la Kazakhe a été battue... 22/20 dans le super tie-break du troisième set. Le plus long jeu décisif jamais disputé dans un tournoi du Grand Chelem a vu Anna Blinkova conclure sur sa dixième balle de match après en avoir écarté six.

/ATS